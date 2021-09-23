Генерал-майора Аллахвердиева обвинили во взятках

Российские правоохранительные органы обвиняют бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-майора Руслана Аллахвердиева в получении взяток в 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что офицера уволили с должности.

Ранее сообщалось, что генерал-майор с 2019 по 2021 год неоднократно давал военнослужащим в Москве и Московской области незаконные указания о направлении на различные работы на принадлежащих ему садовых участках в Красногорском районе Московской области.

Аллахвердиев был арестован еще в середине августа и отправлен в СИЗО после того, как нарушил условия подписки о невыезде и стал оказывать давление на фигурантов дела о коррупции.