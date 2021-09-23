Скандал с подлодками продолжается: Франция выставит счет Австралии

Французская судостроительная корпорация Naval group направит властям Австралии требования о финансовой компенсации после разрыва контракта на поставку подводных лодок, заявил директор корпорации Пьер Эрик Поммелле в интервью газете Le Figaro.

«Мы недавно начали полную оценку всех наших издержек и издержек наших партнеров. Мы направим ее клиенту в течение нескольких недель», – заявил он, передает ТАСС.

Поммелле уточнил, что «Австралия расторгла контракт из соображений «удобства», говоря юридическим языком». «Поэтому с нашей стороны не может быть никакой вины. Такой случай предусмотрен в контракте, и за этим последуют возмещения за понесенные и будущие затраты, связанные с физической «демобилизацией» инфраструктуры и программного обеспечения, а также перераспределением сотрудников», – добавил он.

По словам Поммелле, Австралия к настоящему моменту подписала и оплатила два контракта на общую сумму в 840 млн евро.