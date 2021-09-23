Институт пищевой безопасности договорился с российским центром

Меморандум подразумевает проведение совместных научно-исследовательских работ в области изучения разновидностей вредных организмов в биоценозах природного и сельского хозяйства, выявления карантинных и особо опасных вредных организмов, а также разработки и совершенствования методов их определения.

Кроме того, документ предусматривает разработку критериев и методов контроля карантинных вредных организмов в производстве органических продуктов, а также расширение долгосрочного сотрудничества и в других областях.

АИПБ и Всероссийский центр карантина растений договорились о двустороннем обмене данными по научным исследованиям. Кроме того, стороны согласовали проведение совместных семинаров, тренингов, конференций, а также совместную публикацию результатов исследований.

В рамках подписанного меморандума стороны будут сотрудничать на основе взаимных интересов в сфере продовольственной безопасности и охраны растений.