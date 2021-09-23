Ильхам Алиев: «Когда мы освободили Шушу, мне позвонил Владимир Путин...»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона» раскрыл детали телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре прошлого года, накануне подписания Трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Карабахе.

«Естественно, мы поддерживали регулярный контакт с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на разных этапах военных действий... После того как мы освободили город Шуша, Владимир Владимирович позвонил мне и сказал, что армянская сторона готова выполнить то, что она должна была выполнить. Он спросил: «Вы остаетесь на своей позиции?». Я сказал: «Да, я свою позицию не меняю. Если они подтверждают нам даты вывода своих войск с оставшихся оккупированных территорий, мы остановимся». Это было 8 ноября вечером. А 9 ноября мы договорились созвониться вновь, потому что Владимир Владимирович играл в происходивших событиях очень активную роль, он мои месседжи передавал Пашиняну, а от него месседжи передавал мне...», - подчеркнул президент Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что это длилось с раннего утра 9 ноября до позднего вечера. «Конечно же, очень много было вопросов, которые надо было согласовывать. Все проходило в таком авральном режиме. Представьте, за один день согласовать текст между двумя враждующими странами, и, естественно, данный текст должен был учитывать реалии. И он учитывал эти реалии. Учитывал, что Азербайджан – это страна-победительница, а Армения – страна, которая капитулировала. Это согласование шло до глубокой ночи и перевалило за полночь. По бакинскому времени это было 10 ноября, поэтому мы его и называем Заявлением от 10 ноября, в Москве же было 9 ноября. Текст был в конечном итоге согласован», - сказал глава азербайджанского государства.