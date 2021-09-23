Талибы заставят США платить по счетам?

Новые власти Афганистана намерены потребовать от США компенсации за потери среди гражданского населения и ущерб, нанесенный от ударов по инфраструктуре во время военной кампании. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

"Удары США множество раз были ошибочными, что привело к разрушениям и повреждению домов, мечетей, медицинских объектов и к гибели гражданских лиц. Мы затребуем компенсации", - сказал Муджахид, отметив, что после решения внутренних проблем новое правительство Афганистана настроено на реализацию права афганского народа на компенсации, а также на процесс восстановления страны, которая пострадала за время войны.