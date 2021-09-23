Синоптики обещают нам ветреную и дождливую погоду

Завтра, 25 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами прогнозируются дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 17-19, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

Завтра в некоторых регионах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер ночью и утром временами усилится. Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 21-25 градусов тепла, в горах ночью - 5-9, днем - 10-15 градусов тепла.