Ильхам Алиев: «Я, в принципе, человек спокойный…»

«Я, в принципе, человек уравновешенный, спокойный. И я неоднократно говорил, в том числе и в своих интервью, что любой государственный деятель, тем более занимающий должность первого лица в государстве, должен оставлять свои эмоции вне его каждодневных обязанностей. У каждого человека, разумеется, есть эмоции и, естественно, мы так или иначе их проявляем, но за долгие годы работы я, наверное, выработал в себе качества, которые позволяют мне абстрагироваться от эмоций». Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», отвечая на вопрос, на чем основывались его твердость, уверенность и спокойствие во время войны.

«На протяжении всей 44-дневной войны мы ни разу не поддались на провокации. Даже когда противник наносил удары по азербайджанским городам, убивал наших детей и женщин, мы не отвечали тем же самым, мы не бомбили их города...

Полагаю, вот именно эти факторы, о которых я сказал, плюс, конечно же, уверенность в своей исторической правоте и характеризуют то, о чем вы спросили. Ну и потом – для общества и военного командования важно, что президент спокоен, уравновешен, уверен в себе, уверен в победе – это их ободряет и это они передают своим подчиненным, все это каким-то электрическим импульсом проходит через всю вертикаль – от высшего военного руководства до рядовых бойцов. И то же самое передается всему обществу.

Важно, что с самого начала военных действий мы ощутили радость победы, которую ждали так долго. Я уже сказал, что 27 сентября были освобождены многие населенные пункты. И азербайджанское общество практически каждый день ждало от меня новых сообщений в ходе моих выступлений либо обращений к народу. И когда на несколько дней вдруг возникала пауза – все думали: не случилось ли что? Ведь все уже привыкли, что азербайджанская армия идет вперед. Хотя, конечно же, было понимание: война непредсказуема...», - сказал глава государства.