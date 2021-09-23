Запущен сайт фонда Red Hearts

Благотворительный фонд Red Hearts представил свой официальный веб-сайт www.redhearts.az . На сайте можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.

Желающие сделать пожертвование на благотворительность могут через новый сайт в режиме онлайн перечислить деньги на счет фонда. Кроме того, через веб-сайт можно также направить обращение сотрудникам Red Hearts. Для обеспечения прозрачности на главной странице публикуются статистические данные работы фонда: сумма собранных средств; количество проведенных благотворительных акций; количество физических и юридических лиц, сделавших пожертвования; число людей, которым была оказана помощь; число волонтеров Red Hearts и прочие сведения.

С запуском сайта фонд также дал старт очередной благотворительной акции под названием «Pəncəli ürəklər», которая пройдет накануне 4 октября — Всемирного дня животных. Собранные в рамках акции деньги пойдут на корм и медицинские услуги для бездомных животных города Баку. Если вы хотите поддержать данную инициативу, то можете перейдите на сайт www.redhearts.az и сделать пожертвование.

Следует отметить, что Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как благотворительный фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям.