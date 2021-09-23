Ситуацию с мигрантами в Азербайджане обсудят в ООН

На предстоящей сессии Комитета ООН по защите прав трудовых мигрантов (КТМ), которая пройдет в Женеве с 27 сентября по 8 октября, обсудят вопрос о ситуации с ними в Азербайджане.

В повестку включены вопросы влияния COVID-19 на рабочих-мигрантов и членов их семей, вклада трудовых мигрантов в жизненно важные сферы, включая здравоохранение во время пандемии. Как передает Report со ссылкой на сообщение КТМ, будет также обсуждена система управления границами Азербайджана и криминализация незаконного их пересечения, меры по борьбе с торговлей людьми и сложное положение мигрантов и членов их семей, не имеющих документов или постоянного статуса.

Сессия по Азербайджану пройдет 4-5 октября.