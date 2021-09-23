Эрдоган заявил о «разных ожиданиях» от встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне анонсированной ранее встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, что он ожидает "иного подхода от России" по Сирии.

"У меня разные ожидания от встречи с Путиным. Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и иного подхода по Сирии", - сказал Эрдоган журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, турецкий президент добавил, что Анкара "стремится вывести двусторонние отношения с Россией на качественно новый уровень". "Наша цель - довести товарооборот до $100 млрд", - сказал он.