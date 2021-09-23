Ильхам Алиев рассказал об успешном сочетании израильских и турецких беспилотников в Карабахе

В частности, глава азербайджанского государства сказал: «До Второй Карабах ской войны в таком масштабе и с такой эффективностью беспилотные летательные аппараты нигде еще не использовались. Мы начали закупку БПЛА достаточно давно, более 10 лет назад. Это были средства поражения израильского производства. Мы их освоили и применили во время кратковременных боевых действий в апреле 2016 года. Это стало неожиданностью для армянской стороны. Но опять же, возвращаясь к тому, о чем я уже говорил ранее, мы не стали усугублять тот конфликт, ведь у нас тогда не было намерений вести широкомасштабные боевые действия. Поэтому все быстро закончилось.

В апреле 2016 года мы использовали барражирующие боеприпасы Harop. Впоследствии стали приобретать и другие беспилотные средства израильского производства: Sky Striker (сейчас это уже ни для кого не секрет, поэтому нет смысла скрывать) и Orbiter – как вы сказали, и разведывательные, и боевые.

В то время турецкий военно-промышленный комплекс еще не приступил к производству беспилотников. Но как только это произошло, мы стали первыми иностранными покупателями БПЛА Bayraktar ТВ2, которые очень эффективно показали себя как в плане разведки, так и в плане нанесения точных ударов. Но, конечно, необходимо было осуществить координацию и синхронизацию боевого применения беспилотных летательных аппаратов.

Что касается Bayraktar ТВ2, то в боевых действиях 44-дневной войны они постоянно находились в воздухе. Конечно, иной раз погодные условия создавали препятствия, но поскольку в основном погода была ясная, эти БПЛА применялись практически ежедневно, может быть, с какими-то небольшими перерывами. А вот координировать и синхронизировать одновременное применение израильских и турецких БПЛА, конечно, требовало большого мастерства. И перечень целей у них был разный, поскольку поражающая мощность барражирующего боеприпаса выше, чем у ракет, которыми оснащен Bayraktar ТВ2. Стратегические цели, крупные военные объекты были поражены с использованием Harop, а бронетехника и другие цели в основном поражались Bayraktar ТВ2. Но барражирующий боеприпас – оружие однократного применения, поэтому очень тщательно подходили к выбору целей, для атаки которых использовались Harop.

...Bayraktar ТВ2, помимо ударных, осуществляет также и разведывательные функции, поэтому важно было координировать их действия с системами артиллерийского огня, с авиацией, и это, конечно, требовало огромного профессионализма, совершенных навыков, поскольку все было весьма непросто. Очень непросто. И я должен сказать, что во время ведения военных действий именно здесь у нас ошибок не было».