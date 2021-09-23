Мехрибан Алиева в новой бакинской школе фото
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной средней школе №88 в поселке Бина Хазарского района Баку, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной средней школе №88 в поселке Бина Хазарского района Баку, сообщает АзерТАдж.
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