Мехрибан Алиева в новой бакинской школе фото

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новопостроенной средней школе №88 в поселке Бина Хазарского района Баку, сообщает АзерТАдж.