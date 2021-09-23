Свыше тысячи новых больных коронавирусом в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане выявлено 1128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 2590 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 478 715 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 446 643 человека благополучно прошли лечение, 6415 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 25 657 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 4 802 229 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11 505 - за минувшие сутки.