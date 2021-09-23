В Министерстве энергетики состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и находящимся с визитом в Азербайджане министром нефти Ирака Ихсаном Абдул-Джаббаром Исмаилом Аль-Саидом. На встрече были обсуждены, в основном, вопросы развития сотрудничества между двумя странами в нефтегазовой сфере.

Министр Парвиз Шахбазов подробно рассказал о достижениях Азербайджана в нефтегазовом секторе, его вкладе в обеспечение региональной и международной энергетической безопасности путем создания диверсифицированной инфраструктурной системы, а также роли «Южного газового коридора» в росте добычи и экспорта газа. Также были доведены до внимания меры, предпринимаемые в соответствии с современными тенденциями по расширению использования возобновляемой энергии, превращению Карабаха и Восточного Зангезура в «зеленые» пространства. Было отмечено, что стратегические решения президента Ильхама Алиева, способствующие реализации национального приоритета страны «чистая окружающая среда» и «зеленый рост» в следующем десятилетии, созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях, открывают новые возможности для энергетического сотрудничества.

Подчеркнув, что опыт успешного сотрудничества Азербайджана с иностранными инвесторами в нефтяном секторе уже расширился в сторону возобновляемых источников энергии, министр оценил новые возможности в контексте развития энергетического сотрудничества между нашими странами: "Высокий уровень отношений между двумя странами и совместное участие в процессе регулирования мирового рынка нефти являются основой нашего дальнейшего сотрудничества. Мы можем оценить перспективы энергетического сотрудничества, существующего в формате «ОПЕК+» и поставок на мировой рынок сырой нефти и нефтепродуктов иракского происхождения со стороны SOCAR".

Министр нефти Ирака Ихсан Абдул-Джаббар Исмаил Аль-Саид поделился опытом своей страны в нефтегазовой сфере и высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджану в сбалансированности нефтяного рынка. Было отмечено, что Ирак заинтересован в интенсивном сотрудничестве с Азербайджаном в нефтегазовой и перерабатывающей сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о курсе Ирака в отношении возобновляемых источников энергии и текущей ситуации на мировом энергетическом рынке.