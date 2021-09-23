Талибы вернут смертные казни и отрубание конечностей

«Талибан» вернет практику смертных казней и отрубания конечностей, применявшихся в их первый период правления. Об этом в интервью Associated Press заявил Нуреддин Тораби, глава комиссии по исполнению наказаний.

Чиновник с 1996 по 2001 год возглавлял подконтрольные «Талибану» минюст и министерство поощрения желательного и запрещения предосудительного. Тораби осудил вмешательство мирового сообщества во внутренние дела страны и их возмущение по поводу казней талибов в прошлом, которые иногда происходили на глазах у толпы на стадионе. Он сообщил, что радикальная группировка намерена возобновить наказания.

«Все критиковали нас за казни на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы», — подчеркнул чиновник.