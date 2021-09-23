Жители регионов рассказали «Азеригаз» о своих проблемах
Генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев провел в онлайн-режиме прием граждан из Кюрдамирского района, а заместитель гендиректора по эксплуатации Джахид Гусейнов – из Гёйчайского района, заместитель гендиректора по капитальному строительству Рамиль Искендеров побеседовал с абонентами Уджарского района. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе ПО.
Согласно сообщению, на приеме были заслушаны обращения граждан о смене газовых линий, индивидуальной прокладке газовых коммуникаций и другие. Для оперативного рассмотрения обращений граждан генеральный директор и его заместители дали соответствующие поручения ответственным сотрудникам Агсуингского регионального управления по эксплуатации газа.