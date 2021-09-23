Французских министров прослушивали программой Pegasus
Мобильные устройства пяти министров правительства Франции были заражены шпионским программным обеспечением Pegasus, передает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что вредоносное ПО обнаружила служба безопасности Франции в 2019 и 2020 годах.
СМИ ранее сообщали, что разработанная израильской фирмой NSO Group шпионская программа Pegasus многие годы использовалась спецслужбами и правительствами разных стран для сбора данных со смартфонов отдельных лиц, среди которых политики, бизнесмены и журналисты.