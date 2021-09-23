Оперативный штаб при Кабмине принял решение об ослаблении карантинного режима в Азербайджане.

Согласно решению, с 1 октября в Азербайджане возобновят работу концерртные залы, кинотеатры и театры. При этом должно соблюдаться правило о половинчатой заполненности залов.

Кроме того, возобновляется работа развлекательных центров и кинотеатров при крупных торговых центрах.

Указанные объекты будут оказывать услуги до 00:00. При этом для входа в эти объекты будет требоваться ковид-паспорт.

Согласно решению оперативного штаба при Кабинете Министров, с 1 октября 2021 года отменяется ограничение в связи с прекращением работы общественного транспорта в выходные дни, а также в Бакинском метрополитене.