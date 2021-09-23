Заявление Центробанка Китая обвалило биткоин

Цена биткоина обвалилась после того, как Центробанк Китая ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции на территории страны.

Правительство КНР будет "решительно бороться с торговлей криптовалютами и сопутствующими финансовыми операциями, а также неправомерными действиями, чтобы защитить собственность людей, поддержать экономический, финансовый и социальный порядок", - цитирует MarketWatch заявление китайского ЦБ.

Цена биткоина за час обрушилась более чем на $3 тыс. (6%) после заявления Народного банка Китая. На фоне снижения стоимости биткоина подешевели и альткоины. Цена Ethereum за час снизилась на 7%, стоимость Cardano и Binance Coin упала на 6%. Из ста крупнейших по капитализации криптовалют за последний час больше всех подешевел токен криптовалютной биржи Huobi (снижение на 15%).

После заявления НБК снизились котировки и некоторых криптокомпаний. Например, стоимость акций криптобиржи Coinbase на премаркете США упала на 2%, до $237,5. Акции компаний MicroStrategy и Square в моменте снижались на 1%, однако позже отыграли падение.