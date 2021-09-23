Заур Дарабзаде об открытии кинотеатров с определенными ограничениями

«Уже 560 дней (19 месяцев) в Азербайджане кинотеатры закрыты из-за пандемии. Зрители с нетерпением ждут их открытия. По этому поводу Министерство культуры обратилось в Оперштаб при Кабинете министров. Основываясь на международный опыт, из-за отсутствия иного подхода, после уменьшения числа заразившихся были открыты кинотеатры в странах СНГ, Европы, США и даже Азии и многих других развитых странах, где началась пандемия.

Дело в том, что людей могут пускать в зал только с сертификатом о вакцинации от COVID-19. Так как большинство кинотеатров расположены в крупных торговых центрах (Mall), естественно, у зрителей будут требовать ковид-паспорт или сертификат об иммунитете, так как вход в торговый центр предусматривает предоставление данного документа», - написал З.Дарабзаде.

Он перечислил условия открытия кинотеатров, в частности, заполненность зала на 50%, посадка зрителей в шахматном порядке, наличие дезинфицирующих средств в залах, вентиляция и дезинфекция между сеансами. Сеть кинотеатров CinemaPlus включает 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест, добавил З.Дарабзаде.

«Хочу отметить, что кинотеатры открываются уже во многих странах мира. Основная причина этого в том, что в ноябре - декабре ожидаются очень интересные мировые премьеры. Мы обратились по этому поводу в Минкультуры, а министерство обратилось по этому поводу в Оперштаб...», - говорится в посте главы Наблюдательного совета CinemaPlus.

И вот теперь, как стало известно, оперативный штаб при Кабмине принял решение об ослаблении карантинного режима в Азербайджане, а именно с 1 октября в стране возобновят работу концертные залы, кинотеатры и театры. Возобновляется и работа развлекательных центров и кинотеатров при крупных торговых центрах.