По мере расширения работ по восстановлению и благоустройству освобожденных исторических земель Азербайджана, в том числе и в древнем городе Шуша, создаются новые возможности посещения и трудоустройства в этих регионах. В дополнение к техническому персоналу, обеспечивающему бесперебойную мобильную связь на этих территориях, служба абонентского обслуживания Azercell выступает с инициативой поддержки абонентам, которые пользуются сетью Azercell.

С этой целью с 22 по 23 сентября была организована продолжительная поездка Мобильной абонентской службы Azercell в Шушу. В течение этих двух дней cотрудники Мобильной абонентской службы Azercell встретились с абонентами компании, которые в настоящее время находятся и работают в Шуше. Встреча проходила на большой площади перед мечетью Говхар Ага, зданием Исполнительной власти Шуши и недавно открывшейся гостиницей «Карабах».

В ходе визита было обслужено около 200 абонентов, включая военных, медицинский персонал и сотрудников различных организаций и компаний, а также проведено более 50 различных абонентских операций. Следует отметить, что все виды услуг и операций, обычно предоставляемые в Центрах обслуживания абонентов Azercell, включая приобретение нового номера, замену SIM-карты и восстановление номера, предоставлялись бесплатно для всех абонентов в Шуше.

Azercell продолжает интенсивное строительство инфраструктуры мобильной связи в освобожденном Карабахе и прилегающих районах, которая станет необходимой платформой для быстрого развития наших освобожденных территорий. Установка базовых радиостанций 2G/3G/4G в Шуше, Агдаме, Физулинском, Джебраильском, Зангеланском, Губадлинском и Кельбаджарском районах, поселках Истису, Гадрут, Суговушан, многих селах Ходжавендского, Лачинского и других районов позволяет сегодня предоставлять абонентам качественные мобильные услуги.

Основные задачи и цели Azercell в данный момент заключаются в расширении сети нового поколения и обеспечении возвращающегося в Карабах населения высокоскоростным мобильным интернетом и передовыми услугами связи. Визит Мобильной абонентской службы Azercell в Шушу – первый из запланированных на ближайшее время поездок в освобожденные территории Карабаха.