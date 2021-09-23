В города и регионы Азербайджана только с COVID-паспортом

В Азербайджане с 1 октября при пассажирских перевозках между городами и регионами будет требоваться COVID-паспорт, за исключением регулярных пассажирских перевозок между городами Баку и Сумгаит, а также на территории Апшеронского района, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

При осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) между городами и районами, за исключением лиц младше 18 лет, с 1 октября будет требоваться сертификат о вакцинации первой дозой, а с 1 ноября – сертификат о вакцинации второй дозой или сертификат иммунитета от COVID-19.