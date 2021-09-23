Министр Бабаев об изменениях на рынке труда, о новых вызовах...

«Азербайджан - социальное государство, и основное направление политики президента Ильхама Алиева составляет обеспечение благоденствия граждан. Только за последние три года было принято свыше 900 указов, распоряжений, законов и других нормативно-правовых актов, направленных на улучшение социального благополучия граждан. Основная же составная часть политики обеспечения социального благоденствия связана с занятостью населения, рынком труда». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на Международной конференции «Дизайн образования в постпандемийный период в перспективе 4-й промышленной революции».

Министр отметил, что в условиях 4-й промышленной революции и цифровой трансформации на рынке труда появляются новые вызовы. По его словам, в структуре занятости, требованиях к профессиям и специальностям наблюдаются серьезные изменения. Период с COVID-19 показал рост потребности к дистанционной, виртуальной работе. Согласно исследованиям, в ближайшие 10 лет потребность примерно в 15 процентах существующих в мире профессий резко сократится и возникнет серьезная необходимость в новых специальностях.

С.Бабаев отметил, что в нынешнее время вырос спрос на специалистов по цифровой трансформации, и эти специалисты формируются совместными усилиями высших учебных заведений, структур, занимающихся различной деятельностью.

Наряду с этим министр отметил наличие сегодня определенных проблем на рынке труда Азербайджана. В частности, это малая доля работающих по своей специальности, в общем числе занятого населения очень мало специализированной рабочей силы.

Отметив шаги, предпринимаемые в направлении цифровизации услуг в социальной сфере, министр подчеркнул, что уже электронизированы 103 из 170 услуг, предоставляемых Министерством труда и социальной защиты населения, и большая часть этих услуг осуществлена в проактивном порядке.

Сахиль Бабаев также отметил, что на основе программы на последующие 6 месяцев будут электронизированы еще 50 услуг министерства, и таким образом, электронизация услуг составит 90 процентов.

По словам министра, в рамках программы самозанятости 27 тысяч семей получили поддержку в форме товара и материалов для создания собственного малого хозяйства, и эта работа будет еще более расширена.

Министр отметил, что на сегодня 36 процентов населения заняты в сфере сельского хозяйства. При этом, по словам министра, 3,3 процента из числа работодателей и 2,8 процента наемных работников приходятся на долю сельского хозяйства. Отметив, что несмотря на процесс цифровизации, многие традиционные специальности остаются актуальными, министр подчеркнул необходимость повышать знания и квалификацию в этих сферах.