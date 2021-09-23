Эрдоган об отношениях Турции и США: далеки от желаемого уровня

Отношения Турции и США далеки от желаемого уровня, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле.

«К сожалению, отношения Турции и США как двух союзников по НАТО далеки от желаемого уровня. Факт в том, что Вашингтон вооружает террористов в регионе. США на данный момент оказывают очень внушительную поддержку террористическим организациям», - заявил турецкий лидер, которого цитирует Anadolu.

Эрдоган пояснил, что США не только не ведут борьбу с террористами, но и отправляют им десятки грузовиков с вооружением.