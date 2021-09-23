В Баку обсудили Транскаспийский международный транспортный маршрут

В мероприятии, которое прошло под председательством председателя правления АО «Казахстанские железные дороги» Нурлана Сауранбаева, приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе, генеральный секретарь международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» Рахметолла Кудайбергенов, генеральный директор по грузоперевозкам Государственных железных дорог Турции Хасан Пезюк, председатель АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов и председатель АО «Порт Курык» Серик Ахметов.

Выступивший на собрании министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев отметил, что для привлечения транзитных грузов в «Срединный коридор» в условиях конкуренции, создаваемой соседними транзитными коридорами, важна эффективность коридора, регулярность перевозок, оптимизация тарифов и, самое главное, упрощение и гармонизация регулирования и таможенных процедур в отношении транзитных грузов странами, расположенными вдоль коридора.

На собрании было обсуждено увеличение транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута – «Срединного коридора», достижение максимального использования транспортной инфраструктуры и влияние открытия Зангезурского коридора на эффективность «Срединного коридора».

Было отмечено, что важнейшим инструментом для обеспечения прозрачности в транзитных перевозках и равных условий между участниками транспортного процесса является цифровизация «Срединного коридора».

Было подчеркнуто, что тесное сотрудничество между международной ассоциацией «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и Координационным советом по транзитным грузоперевозкам Азербайджанской Республики - коллегиальным исполнительным органом, отвечающим за оптимизацию тарифов, координацию деятельности перевозчиков и государственных учреждений, обеспечение прозрачности, упрощение и усовершенствование транзитных процедур, сокращение их количества и срока, будет способствовать повышению конкурентоспособности «Срединного коридора».

По итогам собрания был подписан соответствующий протокол.