В небе новый беспилотник Турции

Беспилотный летательный аппарат Aksungur производства турецкой компании TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) совершил демонстрационный полет на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле, передает Anadolu.

Как сообщил агентству заместитель гендиректора TUSAŞ по системам БПЛА Омер Йылдыз, это был первый публичный полет беспилотника. По его словам, в настоящее время компания готовится передать на баланс ВС Турции четыре беспилотника Aksungur, поставки завершатся до конца года.

Представитель компании также рассказал, что на беспилотник можно установить и разведывательное оборудование.

БПЛА Aksungur может оставаться в небе более 50 часов, сообщил представитель TUSAŞ.