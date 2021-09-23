Главный дипломат ЕС: Евросоюз может принять участие в восстановлении Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Пресс-служба МИД сообщает, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. В этой связи был обсужден текущий статус переговоров по двустороннему соглашению, которое ляжет в правовую основу отношений между Азербайджаном и ЕС, была подчеркнута важность заключения нового соглашения на основе равноправного партнерства.

На встрече также обсуждалась подготовка к саммиту Восточного партнерства, который состоится в конце года.

Затем стороны обменялись мнениями о последней ситуации в регионе. Министр Джейхун Байрамов проинформировал верховного представителя ЕС о вопросах, связанных с послевоенным восстановлением и реконструкцией, гуманитарными последствиями массового минирования Арменией освобожденных территорий Азербайджана.

Жозеп Боррель отметил возможность участия ЕС в реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации земель Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы МИД.