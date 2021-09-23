Азербайджан завоевал вторую лицензию на Зимнюю Олимпиаду-2022

Фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан, завоевал право выступать на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Путевку на Игры Литвинцев оформил на турнире в немецком Оберстдорфе, где занял 6-е место.

20-летний уроженец российского города Ухта выступает под флагом Азербайджана с 2018 года. Владимир уже участвовал на крупных турнирах – чемпионатах мира и Европы. Его лучший результат – 9-е место на Евро в 2020 году.

До Литвинцева олимпийскую лицензию для Азербайджана завоевала фигуристка Екатерина Рябова. Лучший результат 18-летней москвички под флагом нашей страны – 6-е место на чемпионате Европы 2020 года.

Таким образом, Азербайджан на Олимпиаде в Пекине будет представлен двумя спортсменами. Игры пройдут с 4 по 20 февраля следующего года.