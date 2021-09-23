В Индии более 30 мужчин изнасиловали ребенка

В индийском городе Мумбаи арестованы 28 мужчин по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней девочки. О ЧП сообщает BBC News.

По данным СМИ, все началось после того, как молодой человек девочки-подростка принудил ее к сексуальному контакту и снял его на видео. Затем он передал запись своим друзьям, которые начали шантажировать девушку и домогаться до нее. Обвиняемые регулярно насиловали девочку на протяжении нескольких месяцев.

22 сентября девочка пришла в полицию, где рассказала, что ее насиловали в общей сложности более тридцати человек. Некоторых из них еще не задержали.