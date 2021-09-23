Пхеньян резко сменил тон: готов возобновить переговоры с Югом

Влиятельная фигура в верхних эшелонах власти в Пхеньяне, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что КНДР готова возобновить переговоры с Югом, если он прекратит свою "враждебную политику". Русская служба BBC пишет, что Ким Ё Чжон назвала предложение президента Сеула Муна объявить об официальном прекращении корейской войны "интересной и замечательной идеей".

В своем заявлении она сказала, что Пхеньян готов обсудить улучшение межкорейских отношений - но только если Юг откажется от своей, по ее словам, жесткой враждебной политики по отношению к Северу.

"В нынешней ситуации нет никакого смысла объявлять об окончании войны, оставив в неизменности все, что может стать семенем войны между сторонами, которые враждовали более полувека", - говорится в заявлении Ким, распространенном официальным информационным агентством Севера KCNA.

Заявление Ким Ё Чжон обнародовано в ответ на новый призыв Сеула официально объявить о прекращении Корейской войны. Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, а не мирным договором, в результате чего технически стороны по-прежнему находятся в состоянии войны.