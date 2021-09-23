КПРФ собирается выйти на акцию. Полиция и прокуратура предупредили коммунистов

Российские власти пытаются предотвратить митинг против итогов выборов в Госдуму, к проведению которого 25 сентября в Москве призвала КПРФ. Дойче велле сообщает, что в пятницу, 24 сентября, сразу несколько ведомств в российской столице выступили с предупреждениями к гражданам и организаторам мероприятия о его незаконности и наказуемости.

Прокуратура Москвы предостерегла граждан о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, и предупредили, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем повлекут за собой установленную законодательством ответственность.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили о незаконности акции КПРФ в связи с эпидемиологической обстановкой и предложили отказаться от ее проведения. Об ответственности за участие в несанкционированных акциях напомнила также московская полиция.

Ранее на сайте партии КПРФ появился анонс акции протеста против итогов выборов в Госдуму, которую планируется провести на Пушкинской площади в Москве 25 сентября. В пятницу Роскомнадзор пригрозил КПРФ блокировкой сайта, заявив, что там содержится информация "с призывами к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". Анонс был удален, однако на сайте партии появился призыв приходить на встречу депутатов с избирателями.