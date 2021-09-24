В России цены на бензин бьют исторический рекорд
Бензин марки АИ-95 достиг отметки в 60,5 тысячи рублей за тонну по европейскому территориальному индексу, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржы.
«Лента.ру» пишет, что стоимость побила третий исторический рекорд подряд. 22 сентября цена достигала 60,18 тысячи рублей, 23 сентября бензин дорожал до 60,3 тысячи рублей, 24 сентября рост составил 0,32 процента.
В Минэнерго РФ объяснили колебания биржевых цен ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, а также переходом рынка с летних видов топлива на зимние.