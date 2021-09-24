Главного каталонского сепаратиста отпустили из тюрьмы

Тот же суд обязал его быть на Сардинии 4 октября для первого слушания его экстрадиции, не наложив на него никаких ограничительных мер.

Бывший глава правительства Каталонии и один из лидеров движения за независимость автономной области Испании Карлес Пучдемон, задержанный 22 сентября на итальянском острове Сардиния, освобожден из-под стражи решением суда города Сассари. Об этом сообщает BBC.

Ранее адвокаты Пучдемона заявили, что суд обязал его не покидать Сардинию, но эта информация оказалась неверной. Лидер сепаратистов может свободно передвигаться в течение следующих 10 дней. Его адвокаты при этом не исключили, что четвертого числа он может предстать перед судом по видеосвязи - сегодня Пучдемон присутствовал тоже на слушании удаленно, находясь в изоляторе.

Адвокаты Пучдемона объясняют, что ограничение его перемещения скомпрометировало бы статус Пучдемона как члена Европейского парламента, поэтому суд решил предоставить ему свободу.

Карлеса Пучдемона задержали в среду по международному ордеру на арест, выданному Испанией в октябре 2019 года. Испанские власти обвиняют 58-летнего Пучдемона, бывшего журналиста, избранного президентом Каталонии в 2016 году, в подстрекательстве к мятежу, за его роль в организации референдума о независимости Каталонии, который испанский суд признал незаконным. Пучдемон бежал из Испании и до последнего времени жил в Бельгии. В 2019-м он был избран депутатом Европарламента и получил иммунитет от судебного преследования. Однако в марте этого года европейские депутаты решили снять неприкосновенность с него и с двух его соратников.