У Ибрагимова в машине нашли центнер непригодного мяса

У жителя Имишлинского района инспекторы Агентства пищевой безопасности Азербайджана изъяли более центнера непригодного говяжьего мяса.

В ходе рейда агентства сотрудники проверили автомобиль Бахтияра Ибрагимова, в багажном отделении которого было обнаружено мясо крупного рогатого скота неизвестного происхождения, не соответствующее техническим нормативным документам и с резким нехарактерным запахом. У Ибрагимова также не было документов о ветеринарной экспертизе мяса.

Пробы, взятые на месте, были проанализированы в Институте пищевой безопасности, что подтвердило непригодность мяса для употребления, а также опасность для здоровья. В рамках законодательства непригодное мясо уничтожили, разбирательство продолжается.