Для помощи афганцам: в США разрешили заключать сделки с талибами

Министерство финансов США разрешило проводить финансовые операции с движением «Талибан» и «Сетью Хаккани», если они связаны с проведением гуманитарных операций в Афганистане, а также с отправкой в страну медикаментов и сельскохозяйственной продукции.

На сайте американского ведомства отмечается, что одна из опубликованных Минфином лицензии позволяет правительству США, неправительственным и некоторым международным организациям, в том числе ООН, заключать сделки с талибами и «Сетью Хаккани» для облегчения гуманитарных нужд жителей Афганистана. Также разрешены сделки с организациями, в которых «Талибану» или «Сети Хаккани» прямо или косвенно принадлежат 50% или более акций.

Вторая лицензия дает возможность проводить ограниченные операции, связанные с экспортом и реэкспортом в Афганистан сельскохозяйственной продукции, лекарств, медоборудования.