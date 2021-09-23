Пашинян заявил о готовности к диалогу и важности открытия коммуникаций

Армения готова к конструктивному диалогу, который позволил бы установить в регионе долгосрочный и длительный мир. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, выступая в видеоформате на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пашинян заявил о важности открытия региональных путей коммуникаций: "Считаю чрезвычайно важным открытие региональных коммуникаций, о чем говорится в 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного президентом Российской Федерации, президентом Азербайджана и премьер-министром Армении от 9 ноября 2020 года, и в заявлении от 11 января 2021 года".

"Результатом решения этой важнейшей задачи станет то, что страны региона будут связаны между собой транспортными артериями. Будет создана возможность для установления экономических связей, что является одной из важных предпосылок для мирного развития", - отметил глава армянского правительства.

"Если откроется и железная дорога, соединяющая Турцию с Арменией, то тема открытия региональных коммуникаций приобретет больший масштаб", - считает Пашинян.