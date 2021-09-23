Покушение на советника Зеленского: в дело вмешалось ФБР
В деле о покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира появились новые детали. О них рассказал заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, сообщает телеканал «Украина 24».
По его словам, преступник действовал не один. Сейчас украинские правоохранители имеют «предположительный портрет человека, который пытался совершить покушение», добавил Енин. «Мы имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие следы, которые мы установили во время оперативно-следственных действий», — заявил он.
Енин уточнил, что были изучены несколько тысяч телефонных звонков, которые были совершены в день преступления или за несколько дней до этого. Следователи также пришли к выводу, что преступники пользовались глушителями.
Также Енин заявил, что помогать расследовать дело о покушении на Сергея Шефира будут сотрудники ФБР.
По его словам, Киев согласился принять помощь США в расследовании покушения, «чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей».
22 сентября машину Сергея Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, его водитель получил ранения.