Покушение на советника Зеленского: в дело вмешалось ФБР

По его словам, преступник действовал не один. Сейчас украинские правоохранители имеют «предположительный портрет человека, который пытался совершить покушение», добавил Енин. «Мы имеем предположительный портрет, его рост, вес и другие следы, которые мы установили во время оперативно-следственных действий», — заявил он.

В деле о покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира появились новые детали. О них рассказал заместитель главы МВД Украины Евгений Енин, сообщает телеканал «Украина 24».

Енин уточнил, что были изучены несколько тысяч телефонных звонков, которые были совершены в день преступления или за несколько дней до этого. Следователи также пришли к выводу, что преступники пользовались глушителями.

Также Енин заявил, что помогать расследовать дело о покушении на Сергея Шефира будут сотрудники ФБР.

По его словам, Киев согласился принять помощь США в расследовании покушения, «чтобы побороть сомнения граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей».

22 сентября машину Сергея Шефира обстреляли под Киевом из автомата Калашникова. Он не пострадал, его водитель получил ранения.