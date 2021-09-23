Вслед за газом в Европе взлетели и цены на уголь

Стоимость добываемого в Европе угля выросла до рекордного уровня с 2008 года, сообщает Bloomberg. По данным агентства, цена топлива в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена (CIF ARA) поднялась на 2,6% и достигла $137 за метрическую тонну.

Bloomberg пишет, что цены растут на фоне низких запасов в хранилищах и высокого спроса со стороны электростанций: европейские коммунальные службы вынуждены переходить на уголь на фоне стремительного роста цен на газ. Ситуацию также усугубляет снижение поставок угля из Австралии, Южной Африки, Колумбии и России.

Биржевые цены на газ в 2021 году выросли больше чем в три раза на фоне дефицита предложения, напоминает агентство. Особенно резкий скачок цен аналитики заметили в понедельник, 20 сентября. Эксперт Saxo Bank Оле Хансен в разговоре с агентством тогда отметил, что на стоимости мог сказаться отказ «Газпрома» бронировать дополнительные мощности для транзита газа в Европу через Украину. На прошлой неделе более 40 депутатов Европарламента призвали расследовать «возможное манипулирование рынком» со стороны «Газпрома» из-за резкого удорожания топлива.