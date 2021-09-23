Взорвавшийся танкер Мубариза Мансимова продают за 275 миллионов
Обанкротившаяся судоходная компания «Палмали» (принадлежит бизнесмену, владельцу группы компаний «Палмали» Мубаризу Мансимову) пытается продать нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» за 275 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные портала «Федресурс.ру».
Отмечается, что судно продается в аварийном состоянии. Торги пройдут 2 ноября 2021 года, шаг аукциона - 5% от начальной цены, пишут российские СМИ.
Взрыв на нефтяном танкере компании Palmali (ООО «Палмали») с портом приписки «Таганрог» произошел 24 октября 2020 года, когда судно порожним двигалось в сторону Ростова. В результате образовалась 12-метровая пробоина. На танкере находилось 13 человек, 10 из них эвакуировали, еще троих так и не смогли найти. Поисковая операция в море ничего не дала. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более человек». Останки людей следователи впоследствии обнаружили при осмотре судна.
ООО «Палмали», которому принадлежит аварийный танкер, признали банкротом в 2018 году. Судоходную компанию требовало признать несостоятельной ООО «ЛУКойл-Бункер». Сообщалось, что организация задолжала 70 миллионов за поставку нефтепродуктов.