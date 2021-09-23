И брата «национального героя» обвинили в секс-домогательствах

Росс рассказала об инциденте, который произошел на вечеринке, куда она пришла со своим мужем. Куомо обнял ее, опустил руку ниже спины и сказал, что может так сделать, потому что она больше не его «босс». Росс оттолкнула бывшего подчиненного — она была продюсером передачи Primetime Live, которую вел Куомо.

После этого Куомо отправил продюсеру письмо с извинениями, в котором написал, что ему стыдно перед ней и ее мужем. Росс решила рассказать о домогательствах Криса после того, как стало известно, что он консультировал обвиненного в харрасменте брата.

Согласно докладу генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, губернатор Куомо приставал к нескольким женщинам. Речь идет о сотрудницах, работавших в его администрации и других местах. В течение многих лет Куомо был одним из авторитетных политических деятелей США, очень популярным среди избирателей. Во время пандемии коронавируса Куомо назвали настоящим «национальным героем» за свои усилия по сдерживанию болезни в Нью-Йорке.