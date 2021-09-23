В Нью-Йорке встретились Байрамов и Мирзоян

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе противоположной стороны встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шефер из США и Игорь Ховаев из РФ), а также при участии сопредседателей с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщили в пресс-службе МИД, между сторонами состоялся обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

До внимания противоположной стороны была доведена известная позиция Азербайджана по постконфликтной ситуации.