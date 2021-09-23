Модные дома отказываются от натурального меха

Французский холдинг Kering, в который в числе прочего входят модные дома Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta, заявил, что все входящие в него бренды откажутся от использования меха. Уже в осенней коллекции 2022 года не будет изделий из натурального меха.

«Коммерсант» пишет, что этот шаг Kering является больше символическим, потому что большинство входящих в него брендов ранее и так отказались от использования меха — официально, как Gucci, или фактически, как Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Только Yves Saint Laurent и Brioni еще периодически использовали натуральный мех в своих изделиях.

В последнее время все больше модных домов отказывается от использования натурального меха — ранее об этом в числе прочих заявили Valentino, Chanel, Armani, Prada, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren.