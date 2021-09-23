Афганские “переводчики” оказались педофилами и насильниками наша корреспонденция
В Америке их всех без разбору называют «афганскими переводчиками». Речь идет о людях, которые, как предполагается, работали в течение 20 лет вместе с военными США в Афганистане. Республиканцы в конгрессе с самого начала стремительной эвакуации из этой страны высказывали опасения, что среди тех афганцев, которых приютила Америка могут оказаться засланные террористы и криминальные элементы.
Террористов ФБР среди этих людей пока (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) не обнаружило. А вот насильников вывело быстро.
Только что объявлено, что против двух афганцев, находящихся на территории военной базы Форт Маккой возбуждены уголовные дела. Одного из них, убежавших от Талибана зовут Бахрулла Нуури. 20-летнего афганца обвинили в том, что он вступил в сексуальную связь с четырьмя несовершеннолетними. Имена жертв, их пол и гражданство по понятным причина не раскрываются. Но в обвинительном заключении федерального суда штата Висконсин говорится о том, что Нуури в трех различных ситуациях касался гениталий одного из своих избранников (избранниц), и три раза принуждал других к сексу, используя силу — дважды в душевых и один раз в бараке.
В случае, если вина его будет признана Нуури будет приговорен к 30 годам тюремного заключения. По данным СМИ, столь жесткий возможный приговор вызвал у него протесты. Он просто не знал, что в Америке такие преступления, которые на его родине легко сходят с рук, караются столь сурово.
Вторым на скамье подсудимых оказался 30-ти летний женатый афганец Моххамад Наур Имаад. Он обвиняется в том, что 7 сентября во время ссоры схватил супругу за горло и начал ее душить. Та пожаловалась на мужа американским военным и через переводчика поведала, что своих детей Имаад также неоднократно бил, а однажды, еще в Афганистане он так сильно избил ее, что она на какое-то время лишилась зрения. Женщина также сообщила, что после размещения на военной базе Форт Маккой десять афганских женщин были убиты, а она могла стать одиннадцатой.
На родине подобное отношение к женам также в порядке вещей. А в Америке Имааду грозит до 12 лет тюрьмы. Он также был в неведении, что женщин в США убивать запрещено.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, выступая на этой неделе в конгрессе сообщил, что всего США вывезли из Афганистана 60 тысяч граждан этой страны. 7 процентов из них - американские граждане, у 6 процентов есть грин-карты, у 3 процентов — иммиграционные визы.
А оставшиеся 50 тысяч вообще непонятно кто. Эти люди представлялись переводчиками, активистами организаций в защиту прав человека, журналистами. Проверить это довольно сложно. Похоже, что при том хаосе, который царил в Кабуле во время эвакуации забирали кого угодно, особенно не разбираясь, и переехать за океан смогли не самые достойные, а самые проворные.
И что теперь делать Америке с импортированными педофилами и домашними насильниками. Сажать их за решетку или депортировать, как нелегальных гаитян на родину? Ведь тамошние законы им намного понятнее.