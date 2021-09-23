Террористов ФБР среди этих людей пока (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) не обнаружило. А вот насильников вывело быстро.

В Америке их всех без разбору называют «афганскими переводчиками». Речь идет о людях, которые, как предполагается, работали в течение 20 лет вместе с военными США в Афганистане. Республиканцы в конгрессе с самого начала стремительной эвакуации из этой страны высказывали опасения, что среди тех афганцев, которых приютила Америка могут оказаться засланные террористы и криминальные элементы.

Только что объявлено, что против двух афганцев, находящихся на территории военной базы Форт Маккой возбуждены уголовные дела. Одного из них, убежавших от Талибана зовут Бахрулла Нуури. 20-летнего афганца обвинили в том, что он вступил в сексуальную связь с четырьмя несовершеннолетними. Имена жертв, их пол и гражданство по понятным причина не раскрываются. Но в обвинительном заключении федерального суда штата Висконсин говорится о том, что Нуури в трех различных ситуациях касался гениталий одного из своих избранников (избранниц), и три раза принуждал других к сексу, используя силу — дважды в душевых и один раз в бараке.

В случае, если вина его будет признана Нуури будет приговорен к 30 годам тюремного заключения. По данным СМИ, столь жесткий возможный приговор вызвал у него протесты. Он просто не знал, что в Америке такие преступления, которые на его родине легко сходят с рук, караются столь сурово.

Вторым на скамье подсудимых оказался 30-ти летний женатый афганец Моххамад Наур Имаад. Он обвиняется в том, что 7 сентября во время ссоры схватил супругу за горло и начал ее душить. Та пожаловалась на мужа американским военным и через переводчика поведала, что своих детей Имаад также неоднократно бил, а однажды, еще в Афганистане он так сильно избил ее, что она на какое-то время лишилась зрения. Женщина также сообщила, что после размещения на военной базе Форт Маккой десять афганских женщин были убиты, а она могла стать одиннадцатой.

На родине подобное отношение к женам также в порядке вещей. А в Америке Имааду грозит до 12 лет тюрьмы. Он также был в неведении, что женщин в США убивать запрещено.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, выступая на этой неделе в конгрессе сообщил, что всего США вывезли из Афганистана 60 тысяч граждан этой страны. 7 процентов из них - американские граждане, у 6 процентов есть грин-карты, у 3 процентов — иммиграционные визы.

А оставшиеся 50 тысяч вообще непонятно кто. Эти люди представлялись переводчиками, активистами организаций в защиту прав человека, журналистами. Проверить это довольно сложно. Похоже, что при том хаосе, который царил в Кабуле во время эвакуации забирали кого угодно, особенно не разбираясь, и переехать за океан смогли не самые достойные, а самые проворные.

И что теперь делать Америке с импортированными педофилами и домашними насильниками. Сажать их за решетку или депортировать, как нелегальных гаитян на родину? Ведь тамошние законы им намного понятнее.