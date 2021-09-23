В эти выходные пройдут выборы, которые называют самыми важными выборами 2021 года: Германия определится с составом Бундестага, и победители сформируют правительство страны. Германия признанный лидер Европейского союза, поэтому политические изменения в ней имеют поистине глобальное значение. За пару дней до голосования еще трудно прогнозировать результат, настолько идет упорная борьба между ведущими партиями за первое место. Но один итог всем известен задолго до дня выборов: уходит с поста канцлера Ангела Меркель, и это само по себе событие с историческими последствиями.

Европейский Совет по иностранным делам провел опрос об отношении к Ангеле Меркель граждан 12 стран Евросоюза. В частности, им был задан вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы предстояли гипотетические выборы президента ЕС, за нее или за Макрона? Немка обошла француза в симпатиях европейцев с большим разрывом: 41% против 14%. Причем в Нидерландах, Испании и Португалии ей отдали больше 50%, и даже во Франции она выиграла бы у тамошнего президента: 32% против 20%.

Несомненно, заслугой Меркель является то, что 35-36% европейцев доверили бы Германии защиту своих экономических интересов, демократии и прав человека. Однако есть и очевидные проблемы, с которыми столкнется следующий руководитель страны. Германию не воспринимают в качестве проводника общеевропейской внешней политики, и не очень доверяют тому, как она ведет дела с США, Китаем и Россией, и это обстоятельство очень важное - в условиях, когда происходят серьезные сдвиги в мировой политике.

Другой тревожный звонок: многие европейцы считают, что годы, когда Германия выступала в качестве ведущей силы, остались в прошлом, и самое показательное, что так считает большинство немцев: 52%. Похоже, что это также отражение того, что граждане Германии не видят равноценной замены Ангелы Меркель среди своих политиков. То есть остальная Европа совсем не против, чтобы Берлин играл заглавные роли в европейской политике, с поправкой на более решительные позиции по международным вопросам, а сами немцы не видят свою страну в этой роли. Возможно, и подутомились тащить проблемы ЕС на себе. Но в условиях, когда Эммануэль Макрон так и не смог доказать своих претензий на европейское лидерство с ожидаемым уходом Меркель, новому руководителю правительства Германии поневоле придется брать на себя не просто много, но пытаться делать больше, чем делала Ангела Меркель, и делать решительнее. Ее планку удержать нелегко, однако уронить – просто опасно.