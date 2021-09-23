Всю эту деятельность Азербайджан осуществил за счет собственных финансовых ресурсов, и более того, Баку сделал добровольное финансовое вливание в программы ВОЗ в объеме $10 млн, оказав более чем 30 странам гуманитарную и финансовую помощь. Дополнительно оказав безвозмездно четырем странам поставки 150 тысяч доз вакцины.

В 2020 году ВОЗ назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией.

Для поддержки населения и субъектов предпринимательства, подвергшихся влиянию COVID-19, представлен социально-экономический пакет в объеме около $2,7 млрд.

С середины января 2021 в стране началась кампания вакцинации. Объем доз вакцин, использованных на каждые 100 человек, превышает 80%.

Азербайджан оказался на уровне стран "золотого миллиарда" по качеству реагирования на этот глобальный вызов.

Законспектируем несколько основных тезисов доклада президента, касающихся глобального развития, с небольшими комментариями "на полях".

Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Ильхам Алиев перечислил основные достижения Азербайджана, показав региональное и мировое лидерство по широкой тематике.

Новые инициативы в Движении неприсоединения: от высказанных к предстоящим

Алиев назвал «вакцинным национализмом» углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися государствами.

Более 75% существующих в мире доз вакцин приобретены 10 богатыми странами, в странах же с низкими доходами вакцинация на уровне 2%. И помощь поступает незначительная.

Азербайджан является сторонником более сильного глобального единства для преодоления пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Баку выдвинул ряд глобальных инициатив. В мае 2020 года организовал Саммит стран Контактной группы Движения неприсоединения, посвященный борьбе с COVID-19, в ходе которого Ильхам Алиев предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом (состоялась 3-4 декабря 2020 года).

А уже в ходе нынешнего выступления, Ильхам Алиев предложил создать Панель высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая подготовит рекомендации относительно глобальных мер в постпандемийный период.

Есть необходимость установить новые глобальные правила здравоохранения - не только для вакцинирования от COVID, но и для лечения рака, диабета, аутоиммунных заболеваний, которые должны быть основаны на общедоступных технологиях.

Азербайджан может предложить и возглавить инициативу по созданию рамок глобальных правил доступа к новым технологиям здравоохранения, включая генное редактирование. Влияние и сила подобных соглашений может оказаться не меньшей, чем пакет документов о нераспространении ядерного оружия.

Нужно понимать, что подобная инициатива, если будет предложена Баку, будет иметь фундаментальный характер. Эффективность и скоординированность действий мирового сообщества в эпоху изменения климата и широкого применения искусственного интеллекта, зависит от тех уроков, которые мир вынес сейчас, после удара пандемии.

Активность Азербайджана оценили. В юбилейный год 60-летия со дня создания Движения неприсоединения, решением 120 членов организации, Баку предоставили право председательства в Движении на три года - до 2023 года.

Посмотрим, что удастся сделать за этот период.

Готовность к переходу 2030

Осуществление Целей устойчивого развития ООН имеет особое значение для Азербайджана, который является одной из 12 стран в мире и первым государством в своем регионе, представившим 3-й Добровольный национальный отчет об исполнении Повестки дня 2030 года.

Набрав 72.4 из 100 возможных очков по индексу достижения Целей устойчивого развития, показал лучший результат в регионе, заняв 55-е место среди 165 стран в Отчете устойчивого развития по 2021 году. Прогресс достигнут в области сокращения бедности, здравоохранения, питания, участия женщин на рынке труда, чистой воды и санитарии, доступности энергии, пользования интернетом, охраной животных, находящихся под угрозой исчезновения, улучшения благосостояния населения, поступательного развития городов и населенных пунктов.

Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35% по сравнению с базовым 1990 годом. В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в Азербайджане составляет 17% - "Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30 процентов".

Восточный Зангезур и Карабах станут флагманами "зелёного перехода" Азербайджана (новая солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт). К 2030 году по всей стране будут реализованы около десятка новых проектов в сфере солнечной генерации, гидро-, и ветрогенерации.

Если Азербайджан, берет на себя реализацию крупнейших в регионе проектов дубайской Masdar, в сочетании с новым проектированием городов и поселков ведущими архитектурными бюро мира, используя технологии экономии расхода и локальной "придомовой" выработки электроэнергии, то одним из первых покажет результат в глобальных социально-экономических трансформациях на пользу всего мира…