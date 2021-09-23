Очередным подтверждением стала десятиминутная речь президента Азербайджанской Республики на 76-й сессии Генеральной Ассамблее ООН, в которой Ильхам Алиев предстал не только, как признанный национальный лидер своей страны, но и как влиятельный, креативно мыслящий председатель Движения неприсоединения, объединяющее сегодня 120 государств мира.

Мы уже привыкли к тому, что любое выступление президента Ильхама Алиева на крупных международных форумах носит, как правило, целенаправленный, программный характер, который исключает любые двусмысленности или альтернативные формулировки.

Судя по комментариям ведущих информационных агентств, наибольший интерес в речи Алиева вызвали его предложения о консолидации глобального единства в борьбе с пандемией COVID-19, а также адресованный государствам-членам ООН и секретариату этой организации призыв азербайджанского лидера не использовать более топоним «Нагорный Карабах», как полностью утративший свою политическую и географическую релевантность.

Как известно, Ильхам Алиев был избран председателем Движения неприсоединения только на три года, в октябре 2019-го. Но даже в столь сжатые сроки ему удалось кардинально переформатировать философию этой влиятельной международной структуры, созданной шестьдесят лет назад на Белградской конференции. И если раньше основными скрепами Движения были политические идеи пацифизма, нейтралитета (хотя ни одна из стран-участниц не отказывалась от собственных вооружённых сил и участия в вооруженных конфликтах) и критики диктата «сверхдержав» (не случайно, на Западе её называли «филиалом Варшавского договора»), то при Ильхаме Алиеве направленность Движения приобрела четко выраженный социальный характер, а в системе его основных приоритетов все чаще и настойчивее звучат призывы к глобальному равенству и справедливому распределению достижений цивилизации.

Что, собственно, и подтвердил вчера президент Азербайджана, который с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН прямо обвинил богатые страны в «вакцинном национализме» и создании неравенства между развитыми и развивающимися государствами. По словам Ильхама Алиева, Азербайджан неоднократно и в открытой форме выражал недовольство тем, что наиболее развитые в экономическом отношении государства приобретают в борьбе с пандемией COVID-19 вакцины в количестве, превышающем их потребности.

«75 процентов существующих в мире вакцин приобретены десятью богатыми странами, - отметил, в частности, президент Алиев. – В странах же с низким доходом вакцинация составляет менее двух процентов…»

Учитывая, что именно Ильхам Алиев, как председатель Движения неприсоединения, инициировал специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с COVID-19 (она состоялась в декабре 2020 года), призыв национального лидера Азербайджана усилить глобальное единство в борьбе с пандемией был воспринят многими мировыми СМИ, как основа стратегической программы дальнейших инициатив и решений Движения неприсоединения.

Что же касается впервые прозвучавшего призыва президента Алиева изъять из лексикона мировой дипломатии и международных документов словосочетание «Нагорный Карабах», то он был прокомментирован в присущей Ильхам Алиеву четкой и исчерпывающей манере:

«Азербайджан военно-политическим путем урегулировал 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость, - подчеркнул президент Азербайджанской Республики. – Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования не существующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер».

К сказанному президентом остается лишь добавить, что Азербайджан уже передал в ООН и правительствам всех государств, входящих в Организацию Объединенных Наций все необходимые документы, включающие краткую информацию и фотоснимки, отражающие состояние городов и сел в Карабахе.

На этом полная горя, страданий и драматизма история искусственного создания и исторически закономерного исчезновения Нагорно-Карабахской автономной области завершилась.

Забудьте!