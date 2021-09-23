Дочь основателя Huawei обменяли на двух канадцев

По данным телеканала, Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, после этого американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.

В настоящее время все обвинения с нее сняты, она может покинуть Канаду, уточняет CBC. Reuters cо ссылкой на источники сообщает, что Ваньчжоу в ближайшее время вылетит из Канады в Китай.

Через несколько часов после освобождения финдиректора китайской Huawei премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержанные в конце 2018 года в КНР бывший дипломат Майкл Ковриг и предприниматель Майкл Спэйвор освобождены и летят в Канаду.

Ранее The Wall Street Journal и Reuters писали, что Ваньчжоу заключила с американским Минюстом сделку, в рамках которой сможет вернуться на родину. WSJ уточнял, что, в соответствии с соглашением Ваньчжоу должна признать совершение некоторых нарушений со своей стороны, взамен прокуратура отложит судебное преследование, а позже снимет обвинения в мошенничестве.

Комментируя одновременное освобождение Спейвора, Коврига и Мэн, некоторые члены правительства Канады высказали мнение, что Пекин в этой ситуации прибег к "торгу заложниками". Со своей стороны, Китай все подобные обвинения отвергает.

Ваньчжоу, дочь основателя Huawei, была задержана в аэропорту Ванкувера в декабре 2018 года по запросу США. Ее обвинили в нарушении санкций США против Ирана. В Вашингтоне считают, что она осуществляла незаконные транзакции через банк HSBC, обвиняемый в переводах средств в страны, находящиеся под американскими санкциями. Впоследствии ее поместили под домашний арест. После ареста Ваньчжоу власти КНР задержали двух канадцев — Коврига и Спэйвора. Их обвинили в краже информации, представляющей важность для национальных интересов Пекина. В августе Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже. При этом в Китае отрицали, что дела финдиректора Huawei и задержанных канадцев взаимосвязаны.