Госагентство по туризму представило винный маршрут Iter Vitis Qafqaz

Шарифа Гасанова, глава отдела развития туристических продуктов Бюро по туризму Азербайджана, выступила с презентацией на тему «Винный туризм и винные маршруты в Азербайджане», рассказала о проекте «Iter Vitis Qafqaz» и его целях.

Гасанова отметила, что первый инновационный транснациональный маршрут, соединяющий страны Кавказа, будет создан с целью продвижения винодельческих регионов, виноделен, домашнего производства вин и археологических раскопок, связанных с вином.

Во время презентации было отмечено, что в Азербайджане имеется более 25 виноделен на западном, северном и северо-западном туристических маршрутах, а виноделие развивается посредством использования как признанных во всем мире сортов винограда, так и местных альтернатив.