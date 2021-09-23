Госагентство по туризму представило винный маршрут Iter Vitis Qafqaz
Накануне в рамках медиатура, организованного Государственным агентством по туризму в селе Мейсари Шемахинского района, прошла презентация винного маршрута Iter Vitis Qafqaz.
Шарифа Гасанова, глава отдела развития туристических продуктов Бюро по туризму Азербайджана, выступила с презентацией на тему «Винный туризм и винные маршруты в Азербайджане», рассказала о проекте «Iter Vitis Qafqaz» и его целях.
Гасанова отметила, что первый инновационный транснациональный маршрут, соединяющий страны Кавказа, будет создан с целью продвижения винодельческих регионов, виноделен, домашнего производства вин и археологических раскопок, связанных с вином.
Во время презентации было отмечено, что в Азербайджане имеется более 25 виноделен на западном, северном и северо-западном туристических маршрутах, а виноделие развивается посредством использования как признанных во всем мире сортов винограда, так и местных альтернатив.
Также была предоставлена информация о способах ферментации, цвете, вкусе и запахе вин, о винодельческой отрасли Азербайджана, а также о странах, куда экспортируются вина, произведенные в нашей стране.
Представитель Бюро также проинформировала журналистов о первом онлайн-портале о виноделии Azerbaijanwine.az на русском и английском языках и отметила, что на портале собрана информация об азербайджанских винных традициях, лучших практиках виноделия и многое другое.
В ходе презентации журналисты получили ответы на интересующие их вопросы.
Затем представители СМИ ознакомились с этапами производства винограда и вина.