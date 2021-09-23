Имран Хан предупреждает: кризис в Афганистане скажется на всем мире

Мир должен помочь «Талибану» из-за критической гуманитарной ситуации в стране, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, отметив, что кризис в Афганистане скажется не только на соседних с ним странах, но и в целом на всем мире.

Имран Хан во время выступления на Генассамблее ООН призвал оказать помощь талибам незамедлительно. По его мнению, новые власти Афганистана не пускают в страну террористов, а также привержены соблюдению прав человека и формированию инклюзивного правительства.

«Если сейчас не обратить внимание на Афганистан, где, по данным ООН, половина населения находится в бедственном положении, то в следующем году за чертой бедности окажется около 90% жителей страны»,— сказал Хан, слова которого приводит Интерфакс.