Информация, распространенная в социальных сетях о якобы применении полицейскими при задержании физического давления, не соответствует действительности, заявил начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев, комментируя инцидент с задержанием сотрудниками полиции гражданина перед школой №60 в Баку.

«Сотрудники полиции не оказывали физического давления на гражданина, а пытались помешать ему, когда он хотел нанести увечья себе и окружающим. Проводится расследование», - сказал Гаджиев.

Он заверил, что несовершеннолетние на видеокадрах не являются детьми задержанного.

Ранее в соцсетях распространились видеокадры, на которых сотрудники полиции применяют физическую силу при задержании гражданина перед школой №60 в Баку. Пользователи утверждали, что полиция избила мужчину на глазах у его детей-школьников.